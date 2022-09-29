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Захарова заявила, что инцидент на «Северных потоках» выгоден Вашингтону

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Вывод из строя газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» позволит США нарастить поставки сжиженного газа в ЕС, это выгодно Вашингтону, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Был абсолютный бенефициар этой ситуации, конечно, это — Вашингтон... Вывод из строя газопровода, если суммировать то, что было сказано американскими официальными лицами за последние много лет, позволит Соединённым Штатам нарастить поставки своего сжиженного природного газа в Евросоюз», — заявила Захарова в ходе брифинга.

При этом она подчеркнула, что эта ситуация невыгодна европейским странам.

Захарова также назвала провокацией и диверсией случившееся на «Северных потоках».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что инцидент с утечкой газа на «Северных потоках» мог быть терактом.

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