Минобороны Британии призвало не допускать Россию до расследования ЧП на «Северных потоках»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью газете The Telegraph заявил, что выступает против участия России в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Я всегда считаю, что лучше держать лису подальше от курятника», — цитирует его РИА Новости.

Уоллес добавил, что любое возможное предложение помощи от России в ходе расследования инцидента не будет принято британской стороной.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он также отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.