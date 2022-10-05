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Новак заявил о необходимости участия России в расследовании ЧП на «Северных потоках»

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Российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак заявил о необходимости участия России в расследовании ЧП на «Северных потоках»
  • РИА Новости

По его словам, Дания и Швеция объявили о начале расследования инцидентов на газопроводах.

«К сожалению, не допущены пока к этому расследованию ни оператор проекта Nord Stream, ни наши структуры — «Газпром», Ростехнадзор», — приводит ТАСС заявление Новака в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер подчеркнул, что расследование аварий необходимо провести объективно и допустить к нему российских специалистов.

«И только после этого можно будет сделать соответствующие выводы. Мы настаиваем на этом участии и рассчитываем, что такая работа будет проводиться совместно с нашими специалистами», — сообщил он.

Ранее Новак отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.

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