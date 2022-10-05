Патрушев: выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США
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Об этом он сказал в ходе совещания в Севастополе по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма.
По его словам, «совершённая диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы».
«Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США», — заявил он.
Также Патрушев заявил о принципиально разных подходах Запада и России к ситуации на Украине.