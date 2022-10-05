военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Патрушев: выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США.
Патрушев: выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

Об этом он сказал в ходе совещания в Севастополе по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма.

По его словам, «совершённая диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы».

«Очевидно, что выгодоприобретателем, прежде всего экономическим, являются США», — заявил он. 

Также Патрушев заявил о принципиально разных подходах Запада и России к ситуации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить