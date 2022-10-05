Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о разных подходах Запада и России к ситуации на Украине.

Об этом он сказал в ходе совещания в Севастополе по актуальным вопросам национальной безопасности на территории Крыма.

«В отношении Украины важно подчеркнуть принципиально разный подход Запада и России», — заявил Патрушев.

По его словам, уже не раз отмечалось, что США и их союзники намерены «воевать до последнего украинца», потому что украинский народ для Запада является «всего лишь разменной монетой в геополитической игре».

«Россия же заинтересована в том, чтобы Украина избавилась от неонацизма, а население жило бы в условиях мира и комфорте», — сказал секретарь Совбеза России.

Он объяснил, что поэтому все попытки переговорного процесса были сорваны «по приказу американских покровителей киевского режима».

В совещании приняли участие полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, представители МВД, МЧС, Минобороны, Минтранса, ФСБ, Росгвардии, Генеральной прокуратуры.