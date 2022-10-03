Захарова: Блинкен открыто рассказал о мотивах США и НАТО уничтожения «Северных потоков»

Госсекретарь США Энтони Блинкен открыто заявил о мотивах США и НАТО для уничтожения газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своём Telegram она напомнила несколько цитат из выступления Блинкена, когда он отметил, что «Северный поток — 2» так и не был введён в эксплуатацию, а «Северный поток — 1» остановили на несколько недель из-за того, что «Россия использует энергию в качестве оружия».

Комментируя высказывания главы американской дипломатии, Захарова заявила, что Москва никогда не использовала энергию как оружие.

«Россия, а до неё СССР, просто поставляла Европе газ. Бесперебойно. В течение 50 лет. Ложь Вашингтона подтверждает лишь его преступное манипулирование этой темой», — написала Захарова.

В качестве мотива для уничтожения газопровода дипломат процитировала слова Блинкена о том, что США нарастили своё собственное производство и теперь выступают главным поставщиком СПГ в Европу, помогая тем самым «компенсировать любые потери Европы в нефти и газе в результате агрессии России против Украины».

Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал США главными выгодополучателями от взрывов на «Северных потоках».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.