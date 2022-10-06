Песков: объективное расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без России

Проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

«Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований (ЧП на газопроводах. — RT) без участия российской стороны», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Запада не допускать Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках».

Кроме того, замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что российская сторона рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках».