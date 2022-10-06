Песков: объективное расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без России
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«Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований (ЧП на газопроводах. — RT) без участия российской стороны», — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Запада не допускать Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках».
Кроме того, замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что российская сторона рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках».