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Песков: объективное расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без России

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Проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно, заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.
Песков: объективное расследование ЧП на «Северных потоках» невозможно без России
  • Gettyimages.ru
  • © Swedish Coast Guard

«Мы не считаем возможным проведение каких-то объективных расследований (ЧП на газопроводах. — RT) без участия российской стороны», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Запада не допускать Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках».

Кроме того, замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что российская сторона рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках».

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