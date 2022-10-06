МИД: Россия рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках»

Российская сторона рассматривает все опции для выяснения причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Рассматриваются все опции», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин ЧП в случае затягивания расследования.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он также отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.

Как заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, страны Запада не скрывали своих намерений уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагают ответственность за это на Россию.