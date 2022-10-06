Узнать больше

МИД: Россия рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках»

Короткая ссылка
Российская сторона рассматривает все опции для выяснения причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
МИД: Россия рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Рассматриваются все опции», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о возможных шагах Москвы по выяснению причин ЧП в случае затягивания расследования.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». 

Он также отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.

Как заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, страны Запада не скрывали своих намерений уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагают ответственность за это на Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить