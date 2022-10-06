Захарова оценила стремление не допускать Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала нежелание других государств допускать Россию к расследованию взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Это классика жанра. Это то, что в первую очередь, ещё до разбора мотива, говорит о том, что, значит, есть что скрывать. Не подпускают собственника к расследованию — значит, от него что-то скрывают», — заявила Захарова.

Она напомнила, что аналогичным образом Малайзию не допускали к расследованию дела о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что российская сторона должна принять участие в расследовании аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Он также отмечал, что в авариях на газопроводах «Северный поток» могут быть заинтересованы Польша, США и Украина.

Как заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком, страны Запада не скрывали своих намерений уничтожить «Северные потоки», а в конечном итоге возлагают ответственность за это на Россию.