«Западники очень хотели сместить акцент»: Полянский рассказал о скандале на заседании СБ ООН по «Северным потокам»

Заседание Совета Безопасности ООН по диверсиям в отношении газопровода «Северный поток» омрачилось скандалом в связи с действиями председательствующего постпреда Франции Николя де Ривьера, который в нарушение всех норм не позволил приглашённому на мероприятие в качестве докладчика представителю «Газпрома» Сергею Куприянову ответить на некорректные обвинения. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, это связано с неубедительностью позиций стран Запада по данному инциденту. Ранее посольство РФ заявило о желании США «замести под ковёр» неудобные вопросы по диверсиям в отношении «Северного потока».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что заседание Совета Безопасности Всемирной организации по диверсиям в отношении газопровода «Северный поток» было омрачено действиями постпреда Франции Николя де Ривьера, председательствующего в СБ ООН.

«Конец заседания омрачился скандалом с участием председательствовавшего постпреда Франции Николя де Ривьера. Видимо, сорвавшись из-за неубедительности критики западного лагеря в отношении наших подходов, он, в нарушение любых норм и практик СБ, не позволил приглашённому на мероприятие в качестве докладчика пресс-секретарю «Газпрома» Сергею Куприянову (ему отдельное спасибо за участие и очень полезное выступление) ответить на прозвучавшие некорректные обвинения в адрес этой компании», — написал Полянский в своём Telegram-канале.

Этим решением французское председательство, по его мнению, полностью себя изобличило, поскольку ранее призывы к диалогу и к учёту чужого мнения были их визитной карточкой: «А как дошло до дела, всё свелось к банальной попытке заткнуть рот докладчику».

Как отметил дипломат, оппоненты не ожидали, что Россия вместо обвинений предоставит неоспоримые факты и попросит «включить голову и порассуждать логически».

«Поэтому выглядели они блёкло и растерянно. Заседание было полезным в плане продвижения наших подходов и объективной информации, но не оставило никаких сомнений, что западные члены совета, давно уже живущие в мире, не признающем правды, где важно не то, что происходит, а то, как это показывают и интерпретируют западные СМИ, сделают всё для того, чтобы замотать справедливое и беспристрастное расследование инцидентов с СП-1 и СП-2 и продвинуть абсурдную логику о том, что за диверсиями стоит Россия. Никаких иллюзий по поводу этого у нас быть не должно», — констатировал первый зампостпреда РФ при ООН.

30 сентября состоялось заседание Совбеза ООН по диверсиям в отношении газопровода «Северный поток». В ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что инцидент несёт «безусловную» выгоду для США. В частности, он привёл пять фактов, указывающих на то, кто несёт ответственность за произошедшее.

По его словам, в Москве понимают, что эту диверсию совершили не простые террористы, а все причастные к повреждению «важнейшего объекта энергетической инфраструктуры Российской Федерации» будут обязательно установлены.

«И наконец, до выступления нашего американского коллеги мы, честно говоря, не увязывали произошедшее с «Северным потоком» с ситуацией вокруг Украины. Теперь мы видим, что наши западные коллеги воспринимают эту диверсию, кто бы её ни совершил, как своего рода месть за действия России на Украине. Что же, я думаю, это заявление сужает круг подозреваемых и может здорово помочь нам в расследовании», — говорил он.

В то же время помощник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан исключил, что какая-либо из стран НАТО несёт ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток». В посольстве РФ в ответ на это заявили, что в Вашингтоне стараются манипулировать общественным мнением, стремясь «замести под ковёр» неудобные вопросы о том, кому выгодны диверсии на международных газовых магистралях, соединяющих Россию и Европу.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов обратил внимание, что в момент ЧП в трёх нитках газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» было около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.

По его словам, сроки возобновления работоспособности системы СП-1 на данный момент оценить невозможно: «Точно можно сказать, что это очень сложная техническая задача».