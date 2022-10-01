Германия, Швеция и Дания планируют вместе расследовать ЧП на «Северных потоках»
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Об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.
По её словам, имеющиеся данные свидетельствуют в пользу версии об «актах диверсии».
«Мы хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят следователей», — цитирует министра РИА Новости.
Как ранее заявили в «Газпроме», нарушение герметичности «Северных потоков» вызвано физическими повреждениями, сроки восстановления работоспособности трубопроводов на данный момент оценить невозможно.
В момент ЧП в трёх нитках трубопроводов было около 800 млн куб. м газа, что сопоставимо с потреблением Данией за три месяца.