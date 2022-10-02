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Экс-советник главы Пентагона заявил, что США или Британия могли атаковать «Северный поток»

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Атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макгрегора, трубы довольно прочны из-за своей конструкции, а это означает, что для их повреждения необходимы были сотни килограммов тротила.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.

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