Экс-советник главы Пентагона заявил, что США или Британия могли атаковать «Северный поток»
«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — цитирует его РИА Новости.
По словам Макгрегора, трубы довольно прочны из-за своей конструкции, а это означает, что для их повреждения необходимы были сотни килограммов тротила.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.
Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.