Экс-советник главы Пентагона заявил, что США или Британия могли атаковать «Северный поток»

Атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания, заявил в эфире Youtube-канала Judging Freedom американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. И это Королевский флот, флот Соединённых Штатов. Я думаю, это довольно очевидно», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макгрегора, трубы довольно прочны из-за своей конструкции, а это означает, что для их повреждения необходимы были сотни килограммов тротила.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее отметила, что инцидент на «Северных потоках» произошёл в зоне, которая контролируется американской разведкой.

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.