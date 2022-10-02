NR: при причастности США к атаке на «Северные потоки» Россия может открыть ответный огонь

В случае причастности Соединённых Штатов к инциденту на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» Россия может открыть ответный огонь. Такое мнение выразил обозреватель журнала National Review Антонио Райт.

«Серьёзным и непосредственным недостатком участия во взрывах станет то, что Россия может начать относиться к Соединённым Штатам как к полноправной воюющей стороне и атаковать нашу инфраструктуру», — заявил Райт.

Он также выразил обеспокоенность, что возможное участие США в ЧП на «Северных потоках» может ухудшить отношения Вашингтона с союзниками, в первую очередь с Германией.

Ранее американский полковник в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор допустил, что атаковать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» могли США или Великобритания.

Российский президент Владимир Путин заявил, что диверсии на нитках «Северного потока» организовали англосаксы.