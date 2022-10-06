«Нанесён значительный ущерб»: в Швеции сообщили о завершении расследования на месте ЧП на «Северных потоках»

Служба безопасности Швеции заявила об усилившихся подозрениях в «грубом саботаже» по итогам расследования, проведённого на месте инцидентов на газопроводах системы «Северный поток». Из сообщения ведомства следует, что магистралям нанесён серьёзный ущерб. В России тем временем напомнили, что Москву не допускают к расследованию событий на «Северных потоках», что ставит под вопрос объективность проводимой работы.

Служба безопасности Швеции сообщила об окончании расследования в районе утечек на нитках системы газопроводов «Северный поток». В ведомстве заявили, что осмотр места происшествия укрепил подозрения в «грубом саботаже» на этих объектах.

Из публикации шведской службы следует, что рядом с трубопроводами «произошли взрывы, в результате которых газопроводам был нанесён значительный ущерб». Отмечается, что установленное ранее на месте происшествия оцепление снято.

«В ходе расследования на месте были проведены определённые изъятия... В рамках проводимой работы изъятый материал будет обработан и проанализирован. Дальнейшее расследование покажет, можно ли кого-нибудь заподозрить в совершении данного преступления, а затем привлечь к суду», — говорится в сообщении.

Напомним, 26 сентября на трёх нитках магистралей «Северный поток» и «Северный поток — 2» в районе датского острова Борнхольм были зафиксированы значительные утечки газа. Компания Nord Stream AG впоследствии заявила, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями. Вместе с тем в компании-операторе отметили, что смогут приступить к оценке повреждений только после получения разрешений от властей, стабилизации давления и прекращения утечки.

4 октября в пресс-службе Nord Stream AG заявили, что давление в магистрали стабилизировалось, но доступа к повреждённым участкам по-прежнему нет из-за отсутствия необходимых разрешений.

Вскоре после инцидента в Кремле заявили, что разрушения на «Северных потоках» могли стать следствием диверсии. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться результатов расследования. По материалам Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма.

Тем временем ряд европейских политиков заявили, что газопроводы якобы могла взорвать Россия. Такую точку зрения, в частности, высказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Его британский коллега Бен Уоллес, в свою очередь, призвал не допускать Москву к расследованию инцидентов.

В российском МИД на этом фоне напомнили о высказывании главы Белого дома Джо Байдена, который в феврале 2022 года заявил о готовности «покончить» с «Северным потоком — 2». Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова призвала Вашингтон ответить на вопрос, реализовали ли Соединённые Штаты свою угрозу.

Кроме того, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что диверсия на «Северных потоках» представляет выгоду для США: «Это не что иное, как акт международного терроризма, последствия которого могут быть существенными для населения Европы».

В четверг, 6 октября, Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российская сторона получила по дипломатическим каналам информацию, что Москву не намерены привлекать к расследованию ЧП, в связи с чем было выражено сожаление.

«Мы не считаем возможным проведение объективных каких-то расследований без участия российской стороны», — заключил Песков.

О ситуации высказалась и Мария Захарова. По её словам, стремление не допустить Россию к расследованию инцидента на «Северных потоках» указывает на намерение скрыть обстоятельства произошедшего.

«Это классика жанра. Это то, что в первую очередь, ещё до разбора мотива, говорит о том, что, значит, есть что скрывать. Не подпускают собственника... к расследованию — значит, от него что-то скрывают», — заявила Захарова в ходе брифинга.

По её словам, аналогичным образом Малайзию не допускали к расследованию дела о крушении Boeing, летевшего рейсом MH17, на востоке Украины в 2014 году.