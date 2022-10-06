В Швеции заявили о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках»
- AFP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление службы.
В нём говорится, что рядом с местом утечек произошли взрывы, что усиливает подозрения о диверсиях на трубопроводах.
Также отмечается, что шведская служба безопасности сняла оцепление в районе места утечек на «Северных потоках».
Ранее в Кремле заявили, что проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно.