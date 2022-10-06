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В Швеции заявили о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках»

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Служба безопасности Швеции заявила о завершении расследования на месте утечек на нитках трубопровода «Северный поток».
В Швеции заявили о завершении расследования на месте утечек на «Северных потоках»
  • AFP

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление службы.

В нём говорится, что рядом с местом утечек произошли взрывы, что усиливает подозрения о диверсиях на трубопроводах.

Также отмечается, что шведская служба безопасности сняла оцепление в районе места утечек на «Северных потоках».

Ранее в Кремле заявили, что проведение объективного расследования ЧП на «Северных потоках» без участия России невозможно.

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