«Газпром»: в 2015 году у «Северного потока» обнаружили уничтожитель мин НАТО

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил, что в ноябре 2015 года при осмотре «Северного потока» между нитками был обнаружен подводный уничтожитель мин НАТО.

«Он лежал точно в пространстве между нитками газопровода. Это была точка: 651-й км, глубина 40 м», — заявил он.

Куприянов добавил, что объект обезвредили Вооружённые силы Швеции.

«НАТО заявило, что подводный взрыватель потерялся на учениях. Вот такие учения НАТО — когда боевое взрывное устройство оказывается точно под нашим газопроводом», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российских специалистов не допускают к расследованию взрывов на нитках газопроводов «Северный поток».

26 сентября произошли диверсии на двух российских экспортных газопроводах в Европу «Северный поток» и «Северный поток — 2».