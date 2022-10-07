Разов рассказал о «русофобской пропаганде» о якобы роли России в ЧП на «Северных потоках»

Посол России в Италии Сергей Разов рассказал о «русофобской пропаганде» о якобы причастности России к терактам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Сейчас идут эти спекуляции, что русские сами взорвали свой газопровод. Я понимаю, что под влиянием русофобской пропаганды у людей могут сложиться разные мнения о россиянах, о руководителях России, но я вас уверяю, что у нас нет идиотов», — приводит РИА Новости его слова в ходе выступления на телеканале Rai1.

Разов напомнил, что Россия на протяжении 50 лет на стабильной основе поставляла газ в Европу и, в частности, в Италию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала стремление Запада не допускать Россию к расследованию ЧП на «Северных потоках».

Кроме того, замглавы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что российская сторона рассматривает все опции для расследования инцидентов на «Северных потоках».