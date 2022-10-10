«Против политики правящей коалиции»: почему жители Германии требуют ремонта и запуска «Северного потока»

В ФРГ около 10 тыс. человек вышли к зданию рейхстага, протестуя и требуя снижения стоимости энергоносителей, в том числе за счёт ремонта и запуска газопровода «Северный поток». Митинг был организован партией «Альтернатива для Германии», глава которой, Тино Крупалла, предложил закупать российский газ вместо дорогого американского. Активисты выступили с лозунгом «Наша страна — прежде всего». Ранее из-за разрастающегося энергетического кризиса в еврозоне о необходимости «социальных протестов» заявила депутат бундестага от фракции «Левых» Сара Вагенкнехт. По мнению экспертов, массовые демонстрации в Берлине против высоких цен на энергоресурсы прошли из-за того, что действия немецких властей, в том числе антироссийские меры, противоречат интересам населения ФРГ.

В Германии около 10 тыс. человек вышли на площадь перед зданием рейхстага, протестуя и требуя снижения стоимости энергоносителей, в том числе за счёт ремонта и запуска газопровода «Северный поток». Митинг, прошедший 8 октября, организовала партия «Альтернатива для Германии» («АдГ»). Ранее там отметили, что демонстрация направлена против энергетического курса немецких властей.

«#Нашастранапреждевсего! — около 10 тыс. человек провели мирную демонстрацию в Берлине против политики правящей коалиции», — сообщила «АдГ» на своей странице в Twitter.

По данным газеты Die Zeit, в протестах возле Рейхстага было задействовано «куда больше» людей, чем во время демонстраций, организованных «Альтернативой для Германии» против миграционной политики немецких властей в 2018 и 2015 годах в Берлине.

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«В «АдГ» анонсировали «горячую осень» протестов против высоких цен на энергию, дефицита газа и инфляции. «Отремонтировать, запустить и обезопасить «Северный поток», — гласит надпись на демонстрационной трибуне перед Рейхстагом, где уже после полудня собрались тысячи людей», — пишут журналисты Die Zeit, освещая происходящее на митинге.

Напомним, 26 сентября сразу на двух экспортных газопроводах, «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошли теракты на участках в районе датского острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленной диверсии. Как заявил президент России Владимир Путин, к организации взрывов на магистралях причастны англосаксонские силы. По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США.

Рассказывая о протестах возле рейхстага, Die Zeit обратила внимание на то, что большинство участников акции — люди «среднего возраста, из обеспеченного среднего класса».

По данным издания, на митинге выступил глава «АдГ» Тино Крупалла, который предложил закупать российский газ вместо дорогого американского, запустить АЭС и ликвидировать НДС для продуктов питания.

«Главным оппонентом для него (Крупаллы. — RT) являются зелёные со своим министром энергетики Робертом Хабеком, призывающим меньше принимать душ на фоне газового дефицита и вернувшимся с пустыми руками из своей поездки по арабским странам. «Долой Хабека!» — скандирует толпа», — пишет Die Zeit.

Протесты в Берлине

Gettyimages.ru

© Erbil Basay / Anadolu Agency

Ранее в интервью газете Weser Kurier депутат бундестага от фракции левых Сара Вагенкнехт заявила о необходимости «социальных протестов» из-за развивающегося в Европе экономического кризиса. Позднее она раскритиковала слова Хабека, который выразил недовольство тем, что меры некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на СПГ.

«Встаёте на сторону всех желаемых США санкций, предлагаете самую высокую цену на закупку СПГ, а теперь министр экономики Хабек жалуется на возникшие по его же вине завышенные цены? На какой планете живёт этот человек?» — написала Вагенкнехт на своей странице в Twitter.

«Кризис имеет тревожные отзвуки»

Напомним, что, помимо митинга в Берлине, аналогичная протестная акция прошла в конце сентября на севере Германии в Лубмине. В демонстрации приняли участие около 3,5 тыс. человек, которые выступили против энергетической политики федерального правительства, призвали к открытию «Северного потока — 2» и отмене антироссийских санкций.

По словам журналистов немецкой телерадиокомпании NDR, в Лубмине находится приёмный терминал «Северного потока — 2». Протестующие выразили надежду, что при вводе в эксплуатацию трубопровода стоимость энергоносителей в ФРГ снизится.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что из-за дефицита газа в Германии резко вырос спрос на дрова и владельцы складов опасаются, что их запасы могут начать «потихоньку растаскивать доведённые до отчаяния люди».

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«Ценный ресурс, оказавшийся здесь под угрозой, — это дрова», — пишет агентство.

Кроме того, по данным журналистов, ассоциация трубочистов ФРГ фиксирует вал обращений и запросов на установку новых и подключение старых печей. При этом, по словам трубочистов, клиенты среди прочего задают вопросы относительно использования в качестве топлива «лошадиного навоза и других диковинных материалов».

«В Берлине кризис имеет тревожные отзвуки той опустошённости, которая воцарилась после окончания Второй мировой войны. (Тогда. — RT) из-за дефицита топлива местные жители вырубили для обогрева почти все деревья в центральном парке Тиргартен», — отмечает Bloomberg.

Агентство сообщает и о растущем беспокойстве по всей Европе на фоне подготовки континента к дефициту, «а возможно, и перебоям» энергоснабжения этой зимой.

«Самым последним признаком критического положения этого региона стала предполагаемая диверсия, имевшая место на трубопроводе «Северный поток»… Беспокойство всё увеличивается по мере приближения зимних холодов, и отчаянное желание людей обеспечить себя теплом может привести к проблемам в плане здравоохранения и экологии», — отмечают журналисты.

«Проблемы никуда не исчезнут»

Как заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, массовые демонстрации в Берлине против высоких цен на энергоресурсы стали следствием недальновидной политики немецких властей, которая противоречит интересам населения.

«Между позицией местных жителей и официального Берлина сформировалась большая дистанция. Многие немцы понимают, что именно российский газ может улучшить их положение. Большинство населения здраво мыслит и осознаёт, что впереди зима и нарастающие проблемы ЖКХ. Если эти вопросы решаться не будут в должной степени, люди потеряют свою мобильность и производительность. Многим немцам не нравится, что власти действуют в ущерб населению, экономике страны и национальным интересам ФРГ в целом, вводя антироссийские санкции», — отметил Оленченко в беседе с RT.

По его словам, лозунги демонстрантов, которые требуют от Берлина вернуться к здравому смыслу, вполне обоснованны и понятны.

Протесты в Берлине

Gettyimages.ru

© Erbil Basay / Anadolu Agency

«Только немецкие власти их не воспринимают — в Берлине зациклились на идее сокращения потребления энергоресурсов. Но на деле при таком подходе речь идёт не только о том, что придётся ходить в куртке дома, но и о в разы снижающейся конкурентоспособности германской экономики. Не говоря уже о том, что люди устали от действий своего правительства, которое заставляет их экономить энергоресурсы, отапливать дома дровами и конским навозом, как в средние века», — констатировал эксперт.

Оленченко считает, что сокращение поставок российских энергоресурсов Германией усугубило энергетический кризис и привело страну «в ту точку, где она сейчас находится».

«Дело в феномене откровенной глупости немецких властей, которые думают, что за счёт экономии им удастся стабилизировать ситуацию на энергорынке. Берлин, идя на поводу у Брюсселя и Вашингтона, которые настаивают на антироссийских санкциях, фактически противится тому, чтобы население ФРГ жило нормально, не по законам средневековья», — сказал аналитик.

По его мнению, десятитысячная демонстрация перед Рейхстагом, а также митинг в немецком Лубмине — только начало протестов в ФРГ, поскольку настоящие холода ещё не наступили.

«Накопился серьёзный протестный потенциал. Вскоре власти могут потерять контроль над ситуацией, которая будет складываться не в пользу Берлина. Если руководство Германии и дальше продолжит игнорировать потребности людей в учёте их интересов, то волна протестных настроений в ФРГ будет только нарастать», — заявил эксперт.

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Впрочем, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов полагает, что, даже если протесты усилятся, это не приведёт к изменению курса официального Берлина в энергосфере.

«Несмотря на то что Германии было бы очень выгодно запустить сейчас нитку газопровода «Северный поток — 2» и восстановить второй трубопровод, из-за оголтелой русофобии и желания идти в ногу с Вашингтоном Берлин сделает всё, чтобы этого не произошло. Требования протестующих, скорее всего, так и не будут услышаны, — отметил аналитик.

По этой причине неготовность Берлина продолжать сотрудничество с Россией по поставкам газа приведёт к усугублению экономического и энергетического кризиса в Германии, уверен Фролов.

«ФРГ ждёт ещё больше трудностей. Уже сейчас закрываются одно предприятие за другим. При этом вполне могут начаться перебои с поставками электроэнергии и тепла рядовым потребителям. Даже если Германия переживёт отопительный сезон, проблемы никуда не исчезнут: ФРГ придётся каким-то образом накапливать газ в хранилищах, решать проблемы с угольными электростанциями и АЭС», — заключил эксперт.