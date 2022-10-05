Министр экономики ФРГ осудил западных игроков рынка газа, которые добиваются «лунных цен»

Министр экономики Германии Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Об этом пишет Die Welt.

«Некоторые страны, в том числе дружественные, добиваются цен до луны. Конечно, это влечёт за собой проблемы, о которых мы должны говорить», — сказал Хабек.

Так, США обратились к Германии, когда цены на нефть резко выросли, сообщил он.

«В результате национальные нефтяные резервы были задействованы и в Европе. Я думаю, что такая солидарность была бы полезна и для сдерживания цен на газ», — отметил министр.

Он призвал ЕС «объединить свою рыночную власть» и организовать разумное и синхронизированное покупательское поведение государств ЕС.

Это нужно, чтобы отдельные страны ЕС «не превышали ставки друг друга и не повышали цены на мировом рынке», сказал Хабек.

По данным на 4 октября газохранилища в Германии заполнены на 92,08%.

Как отмечал «Газпром», близкие к максимуму запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надёжное прохождение зимы.