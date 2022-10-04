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Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%

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Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%. Закачка газа продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Газохранилища в Германии заполнены на 92,08%
  • Legion-Media

«Закачка газа продолжается. Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 92,08%. Уровень в хранилище в Редене составляет 78,47%», — сообщил регулятор.

Как отмечается, поставки газа в Германии в настоящее время стабильны, однако «ситуация напряжённая, нельзя исключать её дальнейшего ухудшения».

3 октября российское правительство объявило о введении санкций против оператора ПХГ «Катарина» в Германии.

Как отмечал «Газпром», близкие к максимуму запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надёжное прохождение зимы.

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