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«Газпром»: близкие к максимуму запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надёжное прохождение зимы

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В компании «Газпром» заявили, что близкие к максимуму запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надёжное прохождение зимы.
«Газпром»: близкие к максимуму запасы в ПХГ ЕС не гарантируют надёжное прохождение зимы
  • РИА Новости

«Например, в Германии в прошлом ОЗП (с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года) потребление газа составило 57 млрд куб. м, то есть в среднем — 9,5 млрд куб. м в месяц. Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии — 92%, объём активного газа — 20 млрд куб. м. Таким образом, объём запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести», — разъяснили в компании.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что у Венгрии достаточно запасов газа в хранилищах, но для ряда стран Европы пережить зиму без российского газа будет невозможно.

Директор Фонда энергетического развития, эксперт по энергетике Сергей Пикин прокомментировал в беседе с ФАН ситуацию с газом в Европе.

По его словам, раньше в течение всей зимы в Европу перекачивали газ из России, а в нынешнем году поставлять газ практически не будут или не будут вовсе, то есть сейчас основа потребления европейцев — сжиженный газ.

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