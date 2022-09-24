Глава МИД Венгрии: ряд стран Европы не смогут пережить зиму без российского газа

У Венгрии достаточно запасов газа в хранилищах, но для ряда стран Европы пережить зиму без российского газа будет невозможно, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Не могу говорить за другие страны, но в Венгрии, если прекратятся поставки российского газа, мы не сможем справиться с зимой. Сейчас мы можем, поскольку у нас достаточно газа, но ряду других государств Европы невозможно пережить зиму без российского газа», — цитирует РИА Новости Сийярто.

Он отметил, что ему неизвестны мысли представителей западноевропейских стран по этому вопросу.

Глава МИД Венгрии также раскритиковал заявления чиновников Западной Европы о заполненности газовых хранилищ.

По его словам, данный показатель нужно оценивать в соотношении с уровнем потребления газа в каждой из стран.

Ранее венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.