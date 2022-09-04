Глава МИД Венгрии Сийярто: обеспечить страну газом невозможно без энергоресурсов из России

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

«Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности», — приводит РИА Новости его слова агентству Танюг.

По словам главы венгерского МИД, обеспечить необходимые для Венгрии 8,5 млрд куб. м газа в год невозможно без поставок из России.

«И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии?», — указал Сийярто.

Он отметил, что оставлять население Венгрии без отопления было бы незаконным шагом со стороны венгерского правительства.

Ранее Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.