военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Венгрии Сийярто: обеспечить страну газом невозможно без энергоресурсов из России

Короткая ссылка
Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

«Если посмотрите на инфраструктуру и географию нашего региона, вы не можете исключить Россию. Если не рассматриваете российские источники, не сможете удовлетворить свои потребности», — приводит РИА Новости его слова агентству Танюг.

По словам главы венгерского МИД, обеспечить необходимые для Венгрии 8,5 млрд куб. м газа в год невозможно без поставок из России.

«И что тогда скажем нашему народу? Что мы решили не покупать газ в России, поэтому не будет отопления в 50, 30, 20 или скольких-то процентах домов Венгрии?», — указал Сийярто.

Он отметил, что оставлять население Венгрии без отопления было бы незаконным шагом со стороны венгерского правительства.

Ранее Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить