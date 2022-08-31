Сийярто: Венгрия договорилась о поставках из России ещё 5,8 млн кубометров газа ежедневно

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

«Удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 млн куб. м», — приводит его слова РИА Новости.

Сийярто отметил, что энергообеспечение Венгрии «физически невозможно» без поставок газа из России.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер сообщил о начале дополнительных поставок газа в Венгрию «Газпромом» сверх установленных контрактов по «Турецкому потоку».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.