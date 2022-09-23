Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто сотрудничество в сфере энергетики
Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития российско-венгерского торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, в ходе беседы Лавров и Сийярто коснулись темы дальнейшего развития взаимодействия России и Венгрии в области энергетики.
Ранее венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.