Лавров обсудил с главой МИД Венгрии Сийярто сотрудничество в сфере энергетики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто провели переговоры на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития российско-венгерского торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, в ходе беседы Лавров и Сийярто коснулись темы дальнейшего развития взаимодействия России и Венгрии в области энергетики.

Ранее венгерский министр сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.