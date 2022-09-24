«Им придётся очень нелегко»: как США предрекли Евросоюзу тяжёлую зиму из-за проблем в энергосфере

ЕС будет сложно пережить зимние месяцы, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Она отметила, что уже в начале декабря Европа, которая сейчас закупает около 3 млн баррелей сырой и переработанной нефти в день, откажется от основной части этого импорта. Ранее о том, что ЕС ждёт «суровая зима», заявила также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Эксперты, со своей стороны, напоминают, что именно Белый дом стал главным бенефициаром антироссийской санкционной политики, которая ударила по энергетическому сектору, сфере промышленности и финансовому рынку ЕС. Однако, по мнению аналитиков, ожидать каких-либо рациональных решений от Брюсселя в области энергетики не стоит.

Евросоюз ждёт тяжёлая зима, заявила министр финансов США Джанет Йеллен во время конференции The Atlantic Festival.

«В Европе произошёл резкий скачок цен на энергоносители, и зимой им придётся очень нелегко. Да, последствия коснулись и нас, но мы не в таком уязвимом положении, как они. Зима для них будет тяжёлой», — констатировала Йеллен.

По её словам, США тесно сотрудничают с европейцами, чтобы помочь им найти альтернативные источники поставок.

Глава американского Минфина напомнила, что уже в начале декабря Европа, которая сейчас импортирует около 3 млн баррелей сырой и переработанной нефти в день, прекратит основную часть этих закупок.

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«К тому же как в Европейском союзе, так и по линии G7 мы вводим запрет на предоставление любых услуг, связанных с транспортировкой российской нефти по морю, будь то страхование, торговое финансирование или посредничество. На данный момент 90% услуг по страхованию, которые требуются, используются для транспортировки нефти по морю, оказываются Великобританией и Евросоюзом», — отметила Йеллен.

Ранее о том, что у ЕС впереди сложная зима, заявила также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нас ждёт суровая зима, но мы знаем, почему должны заплатить эту цену. Это вопрос противостояния демократии и автократии», — сказала она в интервью CNN.

Глава ЕК добавила, что ЕС продолжает работать над снижением зависимости от российских энергоносителей.

При этом в Венгрии уже заявили, что не видят рациональных причин гнаться за новым пакетом антироссийских санкций, «особенно если речь идёт об энергетике». Об этом сообщил глава МИД республики Петер Сийярто журналистам. По его словам, для Будапешта это «чёткая красная линия».

«Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам», — цитирует венгерского министра ТАСС.

По оценке Сийярто, европейская экономика «движется к рецессии».

Еврокомиссия

Legion-Media

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«Кризис только нарастает»

При этом в Москве считают, что к энергетическому кризису в ЕС привели именно принятые им антироссийские меры. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, энергорынки «лихорадит» в основном в Европе.

«Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причём во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднеют», — подчеркнул Песков.

В свою очередь, вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» обратил внимание на то, что энергетический кризис в странах Европы лишь усугубляется.

«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», — сказал Новак.

По данным испанской газеты La Vanguardia, запасов в европейских хранилищах хватит только до февраля 2023 года. Как пишет The Washington Post, в преддверии зимы в Европе не хватает даже дров, которые начали воровать, в частности, с платформ грузовиков.

При этом, как информирует агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа, Еврокомиссия на следующей неделе предложит план по борьбе с энергокризисом на €565 млрд, который предполагает в том числе и ликвидацию зависимости от российского ископаемого топлива. Согласно этому документу, к 2027 году Евросоюз, в частности, намерен установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий.

Как пишет газета The Wall Street Journal, энергетический кризис в странах ЕС больше всего выгоден Вашингтону, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить свои мощности в США, где наблюдаются более стабильные цены на энергоносители. В частности, речь идёт о фирмах, занимающихся производством стали, удобрений и других товаров.

«Экономика проиграла»

Как считает старший эксперт РИСИ Иван Баженов, Вашингтон, который всё это время подталкивал ЕС к антироссийским санкциям в сфере энергетики, «по сути, подставил Европу».

«Теперь же США наконец признали, что Евросоюз ждёт тяжёлая зима. Ровно об этом же всё время твердила Россия, как и о том, что у Европы не будет возможности в краткосрочной перспективе нарастить поставки газа без участия РФ. Вашингтон стал главным бенефициаром антироссийской санкционной политики, которая ударила по энергетическому сектору, сфере промышленности и финансовому рынку ЕС», — заявил эксперт в беседе с RT.

Автозаправка. Варшава, Польша

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Теперь из-за сокращения российского энергоимпорта ЕС действительно ждут непростые времена, констатирует Баженов.

«С колоссальными проблемами столкнётся европейская промышленность, поскольку при таких высоких ценах на энергоресурсы она перестанет быть конкурентоспособной. Речь идёт в первую очередь о химперерабатывающих заводах и автопроме. Многие европейские производители на этом фоне будут вынуждены либо полностью прекратить производство, либо частично его остановить», — полагает аналитик.

По словам Баженова, действия Брюсселя, который не учитывает интересы граждан ЕС, следуют в фарватере американской политики.

«Но важно понимать, что это полностью противоречит интересам европейских потребителей. Мы видим, что Венгрия настроена достаточно решительно, она не готова предпринимать меры в ущерб национальной экономике и будет блокировать пакеты антироссийских санкций ЕС», — отметил эксперт.

Он также прогнозирует, что действия, которые намерены предпринять ЕС и страны G7 для установки ограничений на покупку российской нефти, будут неэффективными.

«В декабре западные государства, допустим, договорятся о потолке цен, однако как они смогут заставить Китай и Индию соблюдать такие рамки? Никаких реальных стимулов для этого нет. А ведь именно Пекин и Нью-Дели сейчас являются основными покупателями российской нефти. Кроме того, отсутствуют и реальные инструменты контроля за приобретением нефтяных товаров третьими сторонами, а создать их крайне сложно. При этом РФ может сформировать свою систему страховых компаний, в том числе с привлечением фирм из дружественных стран», — сказал аналитик.

Баженов полагает, что из-за антироссийских нововведений среди стран ЕС пострадает в первую очередь Германия.

«Проблемы нарастают, ЕС приближается к рецессии. В ФРГ из-за важной роли промышленности в экономике деструктивные процессы будут наиболее ярко выраженными», — заявил эксперт.

Стоит отметить, что в Германии производители свежих и замороженных продуктов уже предупредили о возможности остановки производства пищевой промышленности из-за высоких цен на энергоносители. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на открытое письмо представителей отрасли, которое адресовано в том числе канцлеру ФРГ Олафу Шольцу. Как утверждается в этом документе, Германия переживает «худший кризис» со времён окончания Второй мировой войны. Кроме того, по информации Bloomberg, немецкий автопроизводитель Volkswagen AG может закрыть европейские заводы, в том числе в Германии, и перенести производства за пределы ЕС, если трудности с поставками газа сохранятся.

Как отметил директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин, то, что у Европы впереди большие проблемы, становится всё более очевидным.

«Даже сейчас наблюдается нехватка газа, угля и нефти. Дефицит на энергорынке возник исключительно из-за антироссийских санкций. Европу ждёт сильный экономический спад. Политика выиграла, а экономика проиграла, если говорить о действиях Брюсселя, а также его западных союзников. Если бы не политический фактор, который на Западе сейчас играет ключевую роль, похолодание могло бы отрезвляюще подействовать на ЕС», — подчеркнул он в разговоре с RT.

По мнению Кулагина, Евросоюз «явно не до конца просчитал свои действия по ограничению поставок российских энергоресурсов».

«И последствия таких решений расхлёбывают в первую очередь потребители. Евробюрократы же предпочитают сначала говорить и действовать, а только после этого думать», — заявил аналитик.

Однако, судя по тому, как развивается ситуация вокруг антироссийских санкций в сфере энергетики, в краткосрочной перспективе рассчитывать на то, что рестрикции ослабят, не приходится, добавил эксперт.