Bloomberg: ЕК предложит план по цифровизации энергосистемы Евросоюза на €565 млрд

Еврокомиссия предложит план, предусматривающий цифровизацию энергетической системы Европейского союза на €565 млрд. Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.

«План действий «Цифровизация энергетической системы», который будет обнародован Еврокомиссией на следующей неделе, потребует инвестиций в инфраструктуру на сумму €565 млрд к концу десятилетия для реализации экологических планов и прекращения зависимости от российского ископаемого топлива», — говорится в материале.

Целью инициативы, отмечает издание, является повышение гибкости энергетических рынков европейских стран.

В частности, это позволит солнечным батареям и электромобилям возвращать энергию в сеть.

Согласно плану, к 2027 году в ЕС необходимо установить солнечные батареи на крышах всех коммерческих и общественных зданий.

Кроме того, инициатива предполагает создание до 30 млн автомобилей с нулевым уровнем выбросов к 2030 году.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.