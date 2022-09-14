La Vanguardia: газа в хранилищах Европы хватит до февраля 2023 года

Запасов в европейских хранилищах хватит до февраля 2023 года, пишет испанская газета La Vanguardia.

«Ста шестидесяти газовых хранилищ в 18 странах с уровнем заполненности почти на 83% хватит, чтобы обеспечить только 21% годового потребления в странах-членах ЕС», — говорится в материале.

Издание отмечает, что есть возможность продержаться до марта 2023 года, если Москва возобновит поставки газа.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.