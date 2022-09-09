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Володин назвал G7 «паразитами» из-за идеи ввести потолок цен на нефть и газ из России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.
Володин назвал G7 «паразитами» из-за идеи ввести потолок цен на нефть и газ из России
  • РИА Новости

«О паразитах... 1. Своим решением ввести потолок цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась», — написал он в Telegram.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что потолок цен в Европейском союзе надо вводить на весь газ, а не только на российский.

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