Володин назвал G7 «паразитами» из-за идеи ввести потолок цен на нефть и газ из России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.

«О паразитах... 1. Своим решением ввести потолок цен на российские нефть и газ государства G7 признают неэффективность санкций, ранее введённых против России. Вашингтону и Брюсселю пришлось отказаться от полного запрета наших энергоресурсов. Попытка заместить их провалилась», — написал он в Telegram.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что потолок цен в Европейском союзе надо вводить на весь газ, а не только на российский.