Премьер Бельгии Де Кро призвал ввести потолок цен в ЕС на весь газ

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил, что потолок цен в Европейском союзе надо вводить на весь газ, а не только на российский.

Об этом он сказал в интервью газете Politico.

«Ограничение только на российский газ — это чисто политическая цель», — отметил он, добавив, что не видит в подобном решении дополнительной ценности.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что предлагаемое Еврокомиссией ограничение цен на российский газ противоречит венгерским интересам.

7 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК официально предложит Совету ЕС ввести потолок цен на российский газ.

Президент России Владимир Путин назвал глупостью идею западных стран ограничить цены на газ из России.