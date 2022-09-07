Еврокомиссия предложит Совету ЕС по энергетике ввести потолок цен на российский газ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК официально предложит Совету ЕС ввести потолок цен на российский газ.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Брюсселе.

«Наша цель — снизить стоимость газа. Мы предложим ввести потолок цен на российский газ», — цитирует фон дер Ляйен ТАСС.

По её словам, Евросоюз снизил импорт российского газа с 40% в 2021 году до 9% в настоящий момент.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что российского газа в Европе «просто не будет» в случае введения властями Евросоюза потолка цен на него.