В Венгрии допустили пересмотр санкций ЕС с приходом холодов

Осенью Евросоюз может пересмотреть санкционную политику с наступлением холодов, заявил госсекретарь по двусторонним отношениям МИД Венгрии Тамаш Менцер.

«Санкции вызвали дефицит энергии и взрывной скачок цен в Европе... Поэтому санкционную политику стоит пересмотреть, потому что если Брюссель, Евросоюз изменят санкционную политику, энергодефицит и высокие цены можно было бы вскорости купировать. Я в этом не оптимист, но пересмотра санкций можно ожидать осенью, когда истечёт полугодовой срок», — сказал Менцер в эфире телеканала М1.

По его словам, с наступлением холодных недель, реальность «постучиться в двери» стран Западной Европы.

Он отметил, что хранилища газа в Венгрии заполнены на 38% относительно потребления.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.