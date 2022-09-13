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Bloomberg: глава Еврокомиссии должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудной зиме

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудностях будущей зимы. Об этом в статье для Bloomberg заявил журналист Лайонел Лорен.
Bloomberg: глава Еврокомиссии должна «чётко и ясно» предупредить европейцев о трудной зиме
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Фон дер Ляйен должна чётко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придётся снизить на 10—15%», — отметил Лорен.

По его словам, фон дер Ляйен необходимо восстановить доверие европейцев к властям ЕС, а также заверить их в готовности к увеличению поставок энергоресурсов.

Ранее сообщалось, что министры энергетики Евросоюза не смогли согласовать потолок цен на российский газ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт на встрече министров энергетики стран Евросоюза в Брюсселе выступил против введения потолка цен на российский газ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из России.

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