Новак заявил, что энергетический кризис в Европе всё больше нарастает
- РИА Новости
«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», — цитирует его РИА Новости.
Новак также прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выступила за то, чтобы жители Европы отправляли счета за электроэнергию и газ в Россию.
«Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.