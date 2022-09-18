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Новак заявил, что энергетический кризис в Европе всё больше нарастает

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Энергетический кризис в европейских странах пока только нарастает, заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».
Новак заявил, что энергетический кризис в Европе всё больше нарастает
  • РИА Новости

«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», — цитирует его РИА Новости.

Новак также прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая выступила за то, чтобы жители Европы отправляли счета за электроэнергию и газ в Россию.

«Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет», — заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к энергетическому кризису привели антироссийские меры.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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