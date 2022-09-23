WSJ: американская экономика извлекает наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе

Энергетический кризис в европейских странах наиболее выгоден американской экономике, поскольку высокие цены на газ вынуждают европейские компании переносить своё производство в Соединённые Штаты.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

«Американская экономика оказалась среди тех, кто извлёк наибольшую выгоду из энергетического кризиса в Европе », — приводит слова статьи РИА Новости.

Отмечается, что специализирующиеся на производстве стали, удобрений и других товаров европейские компании на фоне возросших цен на газ постепенно переносят свои предприятия на территорию США, поскольку там наблюдаются более стабильные цены на энергоносители.

По информации издания, на фоне переноса некоторых европейских производств в США американское правительство одобрило целый ряд мер стимулирования промышленного производства.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европу ждёт сложная зима.