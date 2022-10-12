Путин: Россия продолжит переход на расчёты в нацвалютах при оплате энергоресурсов
Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продолжит переход на расчёты в национальных валютах при оплате российских энергоресурсов.
- РИА Новости
«Также продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей», — сказал Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».
Ранее Путин заявил о росте доли расчётов в нацвалютах между странами ШОС.
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