Путин объяснил решение ОПЕК+ желанием сбалансировать мировой рынок
- РИА Новости
«При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли ещё крайнего — ОПЕК+, при чем здесь это? То есть, понятно, что просто собственные ошибки прикрывают», — отметил он.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.