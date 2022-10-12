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Путин объяснил решение ОПЕК+ желанием сбалансировать мировой рынок

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Президент России Владимир Путин заявил, что решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти направлено на балансировку мирового рынка.
Путин объяснил решение ОПЕК+ желанием сбалансировать мировой рынок
  • РИА Новости

«При чем здесь решение ОПЕК+? Решение ОПЕК+ направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли ещё крайнего — ОПЕК+, при чем здесь это? То есть, понятно, что просто собственные ошибки прикрывают», — отметил он.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+.

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