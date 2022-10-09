Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал победой здравого смысла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

«Я не склонен говорить, что это какая-то наша победа. Нет. Это победа здравого смысла», — заявил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков отметил положительную роль визитов президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию и в Объединённые Арабские Эмираты в 2019 году.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.

В Вашингтоне после этого заявили, что американский лидер Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.