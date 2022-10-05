Страны ОПЕК+ объявили о решении с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей

Производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки. Сделка ОПЕК+ продлена до 31 декабря 2023 года. Страны намерены взять квоты по добыче за август за базу для отсчёта сокращения производства.

AP

Как сообщила организация, альянс решил проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца. Встречи всех глав делегаций будут проводиться раз в полгода, а следующая плановая встреча пройдёт 4 декабря. По информации CNN, правительство США предпринимало попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти. Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что сокращение добычи станет «прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею потолков как таковую».