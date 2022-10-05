Страны ОПЕК+ объявили о решении с ноября сократить добычу нефти на 2 млн баррелей
- AP
Как сообщила организация, альянс решил проводить встречи мониторингового комитета раз в два месяца.
Встречи всех глав делегаций будут проводиться раз в полгода, а следующая плановая встреча пройдёт 4 декабря.
По информации CNN, правительство США предпринимало попытки отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти.
Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что сокращение добычи станет «прямым ответом на введение потолка на цену на российскую нефть, а также на идею потолков как таковую».