CNN: США отговаривают страны ОПЕК+ от сокращения производства нефти

Правительство США пытается отговорить страны ОПЕК+ от решения снизить объём производства сырой нефти, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве.

«За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти», — говорится в материале.

Согласно данным CNN, угроза сокращения добычи нефти рассматривается как «тотальная катастрофа».

Один из собеседников телеканала обрисовал настроения в Белом доме как «панические».

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что возможное решение России и стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти станет контрударом по планам Запада о введении потолка цен на нефть.