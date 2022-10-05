CNN: США отговаривают страны ОПЕК+ от сокращения производства нефти
«За последние несколько дней высокопоставленные представители энергетического, экономического и международного направлений Джо Байдена вовлечены в лоббирование со своими иностранными коллегами в союзных государствах Ближнего Востока, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, для голосования против сокращения производства нефти», — говорится в материале.
Согласно данным CNN, угроза сокращения добычи нефти рассматривается как «тотальная катастрофа».
Один из собеседников телеканала обрисовал настроения в Белом доме как «панические».
Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что возможное решение России и стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти станет контрударом по планам Запада о введении потолка цен на нефть.