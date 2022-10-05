Узнать больше

Байден после решения ОПЕК+ поручил изучить возможность увеличения добычи нефти в США

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей с ноября, сообщили в Белом доме. После этого решения организации он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов нефти в Соединённых Штатах.
Байден после решения ОПЕК+ поручил изучить возможность увеличения добычи нефти в США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Байдена.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ продлена до 31 декабря 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить