Байден после решения ОПЕК+ поручил изучить возможность увеличения добычи нефти в США

Президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей с ноября, сообщили в Белом доме. После этого решения организации он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов нефти в Соединённых Штатах.

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