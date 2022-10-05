Байден после решения ОПЕК+ поручил изучить возможность увеличения добычи нефти в США
Президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей с ноября, сообщили в Белом доме. После этого решения организации он поручил американскому Министерству энергетики изучить возможность наращивания объёмов нефти в Соединённых Штатах.
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Байдена.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
Сделка ОПЕК+ продлена до 31 декабря 2023 года.
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