Блинкен: США изучают ряд вариантов ответа на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти

Соединённые Штаты изучают ряд вариантов ответа, в том числе по отношениям с Саудовской Аравией, на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Что касается дальнейших отношений (с Саудовской Аравией. — RT), мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессо», — приводит его слова ТАСС.

Блинкен отметил, что власти США не намерены принимать меры, способные нанести урон национальным интересам государства.

5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.

В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.