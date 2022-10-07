Блинкен: США изучают ряд вариантов ответа на решение ОПЕК+ сократить объёмы добычи нефти
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Что касается дальнейших отношений (с Саудовской Аравией. — RT), мы рассматриваем ряд вариантов ответных действий. Мы тесно консультируемся с Конгрессо», — приводит его слова ТАСС.
Блинкен отметил, что власти США не намерены принимать меры, способные нанести урон национальным интересам государства.
5 октября производители нефти ОПЕК+ на заседании договорились с ноября сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки.
В Вашингтоне после этого заявили, что президент США Джо Байден разочарован решением ОПЕК+.