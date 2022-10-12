«Получите дефицит»: Путин предупредил о прекращении Россией поставок нефти в случае установления Западом потолка цен

Россия не собирается оплачивать чужое благополучие за свой счёт и поставлять нефть тем странам, которые вводят ценовые ограничения, заявил Владимир Путин. По его словам, подобные инициативы противоречат правилам рынка и рискуют обернуться ещё большим дефицитом и удорожанием сырья в мире. Москва при этом будет активнее перенаправлять экспорт энергоресурсов в дружественные страны, что позволит компенсировать потери от западных санкций, уверены эксперты. Как отметил Владимир Путин, помимо ограничительных мер, серьёзным вызовом для глобальной энергетики стали попытки уничтожения инфраструктуры, такие как диверсии на «Северных потоках». Впрочем, Россия не отказывается от своих обязательств и готова прокачивать природный газ по более безопасному маршруту — через Чёрное море.

Россия не будет поставлять энергоресурсы в те страны, которые пытаются устанавливать ценовые ограничения. Об этом в среду, 12 октября, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва не намерена действовать вопреки здравому смыслу и оплачивать чужое благополучие за свой счёт.

«Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, — а мы в такой парадигме в политической сфере живём уже десятилетиями, — хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб, имейте в виду», — сказал Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя».

Как отметил российский лидер, в настоящий момент на глобальном энергорынке наблюдается острый кризис, связанный с нестабильностью цен, а также разбалансировкой спроса и предложения. Причиной этого послужили совершённые ранее ошибки ряда государств в области энергетики, уверен президент.

Так, на протяжении последних нескольких лет западные страны, в частности европейские, агрессивно и необдуманно продвигали зелёную повестку, напомнил Путин. Одновременно вводились ограничения против ведущих производителей сырья с общей долей на рынке около 20%. Всё это обернулось резким падением вложений в нефтегазовую отрасль.

«В итоге в 2020—2021 годах инвестиции в добычу нефти и газа опустились до минимальных уровней за последние 15 лет. Понимаете, в 2020 и 2021 годах, задолго до начала нашей спецоперации в Донбассе. И оказались эти инвестиции в два с лишним раза ниже, чем в 2014 году, из-за действий так называемых западных политиков, и бизнес недовложил $2,5 трлн», — подчеркнул Путин.

В 2022 году ситуация дополнительно обострилась после введения масштабных санкций в отношении российского энергосектора, добавил президент. Так, например, США и Европа объявили об отказе от импорта нефти из РФ, что впоследствии привело к резкому повышению цен на топливо и рекордному разгону инфляции в Штатах и ЕС.

Москва тем временем продолжила получать значительный объём доходов от продажи нефти за счёт возросших цен на сырьё и переориентации поставок в дружественные страны. На этом фоне ещё летом западные власти задумались ограничить стоимость российского сырья, а в начале октября Евросоюз включил эту меру в очередной санкционный пакет.

Впрочем, как полагает Владимир Путин, подобные инициативы только ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике и спровоцируют усиление глобального дефицита сырья. В качестве подтверждения своей позиции глава государства привёл слова известного американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана.

«Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое — с нефтью или газом», — процитировал Путин Фридмана.

Примечательно, что в результате возросшей нехватки нефти США, например, уже начали высвобождать сырьё из своих стратегических резервов. Вместе с тем подобные меры не исправят нынешнюю ситуацию с дефицитом, считает Владимир Путин. По его словам, на данный момент в мире нет свободных мощностей для замены российских углеводородов.

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Похожую точку зрения на полях форума выразил и российский вице-премьер Александр Новак. По его словам, сегодня лишь некоторые страны имеют возможность увеличить нефтедобычу, пишет ТАСС.

Таким образом, как ранее отмечал зампред кабмина, попытки введения потолка цен на российскую нефть представляют угрозу для всей мировой энергоотрасли. Подобное нарушение рыночных механизмов неизбежно обернётся серьёзным удорожанием сырья, уверен Новак.

«На сегодняшний день, к сожалению, политика преобладает над экономикой, и такие неэффективные решения приводят к тому, что будет просто рост цен, и за это будут платить потребители этих стран», — подчеркнул вице-премьер.

Россия в таком случае будет вынуждена несколько сократить собственную нефтедобычу. Впрочем, убытки от потери западных рынков со временем могут быть полностью компенсированы за счёт ещё большего увеличения поставок в Азию и другие регионы мира. Об этом RT рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Переориентация экспорта на новые рынки сбыта — затратное занятие как в плане денег, так и во времени. Необходимо строительство соответствующей инфраструктуры, однако высокие цены помогут возместить значительную часть затрат. В мире ещё много регионов и стран, готовых покупать энергоресурсы по выгодным и стабильным ценам, поэтому потеря европейского рынка заменится в основном Азиатским регионом почти в полном объёме», — подчеркнул Вавилов.

Обходной поток

По словам Владимира Путина, на фоне провала санкционной политики западные государства стали переходить и к более радикальным мерам, включая уничтожение инфраструктуры своих конкурентов. В частности, речь идёт о недавних диверсиях на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».

«Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого — подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам», — объяснил президент.

По его мнению, за произошедшим могут стоять государства, которые стремятся окончательно разорвать связи России и Евросоюза. При этом основные бенефициары и выгодоприобретатели диверсии на «Северных потоках» уже понятны, подчеркнул Путин.

«Думаю, что здесь особенно не нужно вдаваться в детали, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши (Ямал — Европа), по территории Украины, два потока, всё в своё время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам», — добавил президент.

РИА Новости

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Напомним, 26 сентября сразу на трёх нитках системы трубопроводов «Северный поток» произошли взрывы на участках в районе датского острова Борнхольм. В Службе внешней разведки РФ заявили, что косвенные данные указывают на причастность Запада к инциденту. При этом российских специалистов не хотят допускать к расследованию обстоятельств теракта.

По словам Владимира Путина, отремонтировать газопроводы возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации и обеспечения безопасности маршрутов. Более того, одна из магистралей «Северного потока — 2» по-прежнему остаётся в рабочем состоянии, и Россия готова поставлять по ней газ в ЕС.

«Её мощность составляет 27,5 млрд куб. м в год, это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят — пусть просто откроют кран, и всё», — подчеркнул президент.

Отметим, что среди прокачивающих природный газ из России в Европу трубопроводов сегодня на полную мощность работает только «Турецкий поток», пролегающий по дну Чёрного моря. В этой связи для обеспечения большей безопасности поставок Владимир Путин предложил переместить утраченный объём транзита по «Северным потокам» из Балтийского моря в черноморскую акваторию.

«Сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, — если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. Но в целом экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше», — подчеркнул российский лидер.

По словам Александра Новака, в качестве одного из вариантов может быть рассмотрено строительство новых веток «Турецкого потока». Похожей точки зрения придерживается и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

«Чтобы переместить объёмы, которые ранее шли, например, по «Северному потоку — 1», а это 55 млрд куб. м в год, нужно учитывать два фактора: спрос на товар и способ транспортировки. Логично, что переместить потоки можно только с помощью строительства в Чёрном море новых мощностей. Вопрос в том, захотят ли страны ЕС покупать наш газ», — отметил специалист.

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

Впрочем, без российского дешёвого газа Европу может ждать деиндустриализация и потеря конкурентных преимуществ, считает Митрахович. Аналогичную позицию на полях РЭН выразил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, в течение долгого времени относительное благополучие Европы и, в частности, её крупнейшей экономики в лице Германии держалось именно на закупке энергоресурсов у Москвы по низким ценам.

«Продолжалось это более 50 лет... Дешёвый энергоресурс — газ — давал Германии более чем стократное кредитное плечо для благополучного финансирования немецкой промышленности, фактически это (высокая цена на газ. — RT) удар по экономической модели, которая существовала до последнего времени, это очень серьёзный удар», — цитирует РИА Новости Миллера.

По словам Митраховича, европейский бизнес уже начал мигрировать в друге юрисдикции, где стоимость энергии ниже, чем в ЕС. На данный момент многие компании уже переезжают в США, а в дальнейшем могут переместиться в Турцию и Китай, уверен эксперт.

«Другое дело, как к этому относятся сами европейцы. Возможно, они всё чаще начнут задавать вопросы своим политикам, которых выбирали. Если будет найден компромисс по Украине, например в ходе саммита G20, то разговоры о кооперации России с ЕС тоже последуют. Но пока европейские власти лишь твердят, что Россия им не нужна и они проживут без неё. Посмотрим, как они переживут зиму», — заключил эксперт.