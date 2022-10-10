«Теории не всесильны»: почему Нобелевскую премию присудили экс-главе ФРС США, при котором разразился финансовый кризис

Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2022 году стали американские учёные Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг. Они получили награду за исследования банков и финансовых кризисов. Специалисты показали, как сделать кредитные организации менее уязвимыми и как их крах углубляет проблемы в экономике. Результаты исследований могут стать особенно актуальными в преддверии очередной глобальной рецессии, считают эксперты. При этом получивший награду Бен Бернанке возглавлял Федеральную резервную систему США во время кризиса 2008 года. Хотя его инициативы помогли смягчить последствия коллапса, сам экс-руководитель ФРС был в числе тех, кто изначально проигнорировал надвигающуюся катастрофу.

Нобелевскую премию по экономике в 2022 году присудили американцам Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дибвигу за «исследования банков и финансовых кризисов». Об этом в понедельник, 10 октября, объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук.

Известный экономист и доктор философии Массачусетского технологического института Бен Бернанке родился в 1953 году. В начале 2000-х он занимал пост председателя Совета экономических консультантов при Белом доме, а позже руководил Федеральной резервной системой США.

Учёный проанализировал Великую депрессию 1930-х в США и показал, как паника в банковском секторе и массовое снятие средств со вкладов сделали кризис затяжным и глубоким. После краха финансовых организаций ценная информация о заёмщиках была надолго утеряна, а способность общества направлять сбережения в продуктивные инвестиции уменьшилась.

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Почётный профессор финансов Школы бизнеса имени Бута при Чикагском университете Дуглас Даймонд также родился в 1953 году. Уже на протяжении почти 23 лет он остаётся научным сотрудником Национального бюро экономических исследований США.

Филип Дибвиг, профессор бизнес-школы Олина при Вашингтонском университете в Сент-Луисе, родился в 1955-м. В 2002—2003 годах был президентом Западной финансовой ассоциации (WFA) в США, а затем руководил Институтом финансовых исследований Юго-Западного университета финансов и экономики в Китае.

В своих работах Даймонд и Дибвиг доказали, что банки могут быть уязвимыми перед слухами об их скором крахе, поскольку в этом случае паническое изъятие денег вкладчиками может усугубить проблемы финансовой организации. По мнению экономистов, предотвратить такую ситуацию можно, если правительство обеспечит страхование депозитов и выступит в качестве кредитора последней инстанции для банков.

«Современные исследования в области банкинга объясняют, зачем нам нужны банки, как сделать их менее уязвимыми в периоды кризисов и как крушение банков усугубляет финансовые кризисы. Основы для этих исследований Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг заложили ещё в начале 1980-х годов. Их анализ имеет большое практическое значение в регулировании финансовых рынков и борьбе с финансовыми кризисами», — говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

AFP

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Согласно прогнозу Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), уже в 2023 году мировая экономика может столкнуться с рецессией. В то же время специалисты ООН не исключают вероятности наступления нового глобального кризиса — более тяжёлого, чем в 2008-м. На этом фоне исследования нынешних лауреатов Нобелевской премии становятся особенно актуальными, считает директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Весь мир сейчас стоит на грани рецессии, за которой обычно следует кризис. Сегодня это одна из наиболее острых глобальных проблем наряду с бедностью и безработицей. Так что исследования в данной области определённо полезны, и, если решения учёных позволят хотя бы частично купировать кризис, это уже будет большой плюс», — отметил Остапкович в разговоре с RT.

Похожей точки зрения придерживается и главный аналитик компании «Телетрейд» Марк Гойхман. По его словам, именно банковский сектор считается «кровеносной системой», болезнь которой может поразить ряд важных «органов» экономики. Так, традиционно вслед за крушением банков по цепочке следуют кризисы неплатежей, дефолты по долгам компаний и упадок хозяйства в целом.

«Получившему премию Бену Бернанке, например, в своё время дали прозвище Вертолёт Бен. Это связано с тем, что он выступал за массированную финансовую помощь банкам, компаниям, населению, образно называя её «разбрасыванием денег с вертолёта». Во многом исходя из такой политики действовали центробанки во время последнего «ковидного» кризиса 2020 года. Пусть ценой огромных вливаний средств, нулевых процентных ставок, но удалось не допустить краха банковской системы и экономик развитых стран», — отметил Гойхман.

Вместе с тем подобные решения по-прежнему остаются спорными, поскольку именно действия регуляторов в период пандемии и подтолкнули мировую экономику к нынешним вызовам. Об этом в интервью RT рассказал заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Предложенные учёными рекомендации были не очень последовательны, особенно в плане монетарной политики. Так, слишком мягкая денежно-кредитная политика последних лет стала одной из причин того, что сейчас мы имеем высокую инфляцию во всём мире», — отметил Абрамов.

Кризисный менеджер

Любопытно, что именно Бен Бернанке возглавлял ФРС США в период финансового кризиса 2008 года. Напомним, тогда проблемы на рынке ипотеки в Штатах привели к краху одного из крупнейших инвестбанков страны Lehman Brothers, вслед за чем своё существование прекратил ряд других ведущих американских организаций. К концу года кризис уже затронул большинство государств мира, а обвал глобальной экономики усугубил ситуацию с выплатой кредитов и значительно ухудшил материальное положение сотен миллионов людей.

Как позже установила Комиссия по расследованию финансового кризиса (FCIC), подобного коллапса можно было избежать. При этом ответственность за произошедшее специалисты возложили на представителей двух президентских администраций, конгресс и ряд регулирующих органов, включая ФРС.

«Несмотря на то что существовала определённая осведомлённость или по крайней мере шли дискуссии о пузыре на рынке недвижимости, данные свидетельствуют о том, что высокопоставленные государственные чиновники не признавали, что схлопывание этого пузыря может угрожать всей финансовой системе. Летом 2007 года председатель ФРС Бен Бернанке и министр финансов Генри Полсон публично заверяли, что потрясения на рынках субстандартного ипотечного кредитования будут сдерживаться», — говорится в докладе FCIC.

AP

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Впоследствии действия Федрезерва и других регулирующих органов позволили стабилизировать ситуацию в финансовой системе и экономике в целом, признают эксперты. Вместе с тем, как подчеркнули специалисты, изначально ответственные ведомства проигнорировали надвигающуюся катастрофу.

«Эмпирический анализ Бернанке позволил, если можно так сказать, не допустить глубокой депрессии, и в какой-то мере это помогло смягчить кризис 2008 года. Однако, конечно, тот факт, что он не сумел предвидеть кризис, — это его проблема, которая говорит о том, что научные теории не всесильны», — заключил Александр Абрамов.

Награда за достижения в экономических науках была утверждена в 1968 году Банком Швеции и получила название «Премия по экономике памяти Альфреда Нобеля». Она присуждалась 54 раза, её лауреатами стали в общей сложности 92 человека. В этом году лауреаты разделят между собой 10 млн шведских крон (около $884 тыс.).