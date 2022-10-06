«За мужество и клиническую точность»: Нобелевскую премию по литературе присудили француженке Анни Эрно

В Швеции назвали лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стала французская писательница Анни Эрно. За победу она получит 10 млн шведских крон (около $911 тыс.). Произведения Эрно в основном автобиографические. Так, она писала о своих подростковых годах, браке, аборте, борьбе с раком груди. Всего в библиографии автора более 20 книг. В числе фаворитов на получение премии этого года называли таких писателей, как Стивен Кинг, Харуки Мураками и Салман Рушди.

В четверг, 6 октября, в Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стала французская писательница Анни Эрно. Она удостоена награды «за мужество и клиническую точность, с которыми она вскрывает истоки, отчуждённость и коллективные ограничения личной памяти».

Эрно родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне. Первый её роман увидел свет в 1974-м. Большая часть произведений писательницы посвящена её собственной жизни и опыту. Всего Анни Эрно выпустила более 20 книг.

В числе фаворитов премии этого года букмекеры называли французского писателя и поэта Мишеля Уэльбека, который в своих книгах ставил под сомнение либеральные действия и достижения западного общества, в частности, критиковал сексуальную революцию, которая привела к социальному кризису.

Ещё одним фаворитом премии называли автора скандальных «Шайтанских аят» (1988) британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. «Аяты» вызвали бурное возмущение со стороны мусульман, а иранский аятолла Хомейни публично проклял автора в своей фетве, а также приговорил его к смертной казни, призвав правоверных всего мира исполнить приговор. В своём творчестве писатель поднимает вопросы миграции и сложности адаптации культур, разрозненности мусульманского мира. В августе 2022 года в Нью-Йорке на Рушди было совершено покушение, после которого он оказался в больнице.

В числе других наиболее вероятных кандидатов на получение престижной премии букмекеры также называли Стивена Кинга, Харуки Мураками, Нгуги Ва Тхионго, Гариэль Лутц, Пьера Мишона, Роберта Кувера и Энн Карсон. Шансы российской писательницы Людмилы Улицкой оценивались довольно скромно.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе в прошлом году стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Премию ему вручили с формулировкой — за «бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов».

Нобелевская премия по литературе, согласно завещанию основателя, присуждается автору, «создавшему наиболее значимое произведение идеалистической направленности». Решение о присуждении премии принимает Шведская академия в Стокгольме, в состав которой входят 18 человек. Подготовку осуществляет соответствующий комитет по литературе, в который входят члены академии и независимые эксперты. Процесс выдвижения кандидатов длится с сентября по 31 января. Весной комитет составляет список из наиболее достойных литераторов — в среднем 15—20 человек. Впоследствии их число сокращается до пяти, а победителя определяют члены академии путём голосования.

За время существования Нобелевской премии по литературе её лауреатами стали 118 писателей, из которых пятеро — русские. В 1933 году «за строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы», награды был удостоен Иван Бунин. В 1958-м — Борис Пастернак «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и в области великой русской прозы». Однако Пастернак был вынужден отказаться от премии, а медаль и диплом вручили его сыну Евгению в 1989 году. Лауреатом Нобелевской премии по литературе 1965 года стал Михаил Шолохов за произведение «Тихий Дон» — академия отметила автора и роман «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время». В 1970-м «за нравственную силу, с которой он следовал непреложным традициям русской литературы» был отмечен Александр Солженицын, а в 1987 году премию получил Иосиф Бродский «за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии».

Подавляющее большинство наград получали писатели-прозаики (около 80), поэты оказались на второй позиции — более 30, драматурги собрали около полутора десятков премий, историки и философы — единицы. Не обходилось и без очевидно спорных решений: в 2016 году премию по литературе получил музыкант Боб Дилан — «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».