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Spiegel: страны ЕС одобрили план действий в борьбе с энергокризисом, но согласовать потолок цен на газ им так и не удалось

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Главы государств и правительств ЕС согласовали план действий в борьбе с энергокризисом, сообщает Der Spiegel. Однако многие вопросы так и остались без ответа. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, страны договорились о введении механизма совместных закупок газа. Наибольшие разногласия вызвал вопрос установления потолка цен на газ в ЕС: против высказались такие государства, как Германия и Дания.
Spiegel: страны ЕС одобрили план действий в борьбе с энергокризисом, но согласовать потолок цен на газ им так и не удалось
AP

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали план действий в борьбе с энергокризисом. После 11 часов переговоров на саммите ЕС ночью было достигнуто соглашение о работе над установлением потолка цен на газ и дальнейшем изучении других вариантов, пишет Der Spiegel.

«Мы пришли к согласию», — заявил канцлер Германии Олаф Шольц в Брюсселе. По его словам, это «хороший знак солидарности». Однако детали остались неясными. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил в пятницу утром в Twitter, что на саммите в Брюсселе страны ЕС договорились «разработать меры по сдерживанию цен на энергоносители для домашних хозяйств и компаний».
 
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразилась гораздо оптимистичнее. По её словам, у ЕС появился «очень хороший план действий». «Мы внедрим механизм рыночной корректировки, чтобы ограничить эпизоды завышенных цен на газ», — подчеркнула фон дер Ляйен. Еврокомиссия будет работать с министрами стран ЕС над разработкой законодательного предложения.
 
По словам Шольца, страны договорились о введении механизма совместных закупок газа, часть из которых, по предложению Еврокомиссии, должна стать обязательной. «Я думаю, что это хороший прогресс», — отметил Шольц.
 
Кроме того, на встрече в Люксембурге в следующий вторник министры энергетики стран ЕС должны рассмотреть вопрос о том, как можно предотвратить колебания цен, вызванные спекуляциями на рынке газа. Цель состоит в том, чтобы «произвольно установленные цены не лишали возможности получить газ», подчеркнул канцлер Германии. Но многие вопросы всё ещё остаются без ответа.
 
Как заявил Шольц, «по-прежнему много сомнений» в возможности установления верхней границы цен на газ в Европе, например в Испании и Португалии. Против высказались такие страны, как Германия и Дания. Поэтому канцлер Германии не исключил проведения ещё одного саммита ЕС.
 
Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил удовлетворение соглашением: «На мой взгляд, цели этого саммита были достигнуты», — сказал он после более чем 11-часовых консультаций, которые дипломаты охарактеризовали как «тяжёлые».
 
Франция вместе с большинством стран выступила за введение потолка цен на газ в Европе и призвала Шольца уступить. По оценкам Макрона, уже к концу октября или началу ноября у ЕС могут появиться «механизмы, которые возможно реализовать». Теперь Еврокомиссия должна представить конкретные законодательные предложения.
 
Более половины стран ЕС в целом поддерживают введение потолка цен на газ в Европе. Однако существуют разные концепции того, каким образом должна ограничиваться цена.
 
Шольц категорически отверг заключение Макрона о том, что он, будучи представителем Германии, «изолирован» в ЕС. Это «ни в коем случае» не так, подчеркнул канцлер. Сотрудничество между ним и президентом Франции столь же «интенсивно», сколь и «успешно».
 
Макрон заявил, что вместе с председателем Евросовета Шарлем Мишелем он выступил в качестве посредника на саммите и помог «установить единство позиций». Он примет Шольца в следующую среду в Париже, чтобы они смогли «продвинуться вперёд».
 
Ранее Берлин и Париж отменили заседание франко-германского совета министров, сославшись на отсутствие согласия по центральным вопросам. Позиции двух стран расходятся прежде всего в вопросах энергетики и вооружений, отмечает Der Spiegel.
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