Das Erste: Еврокомиссия предложила странам ЕС совместно закупать газ и делиться им друг с другом

Еврокомиссия представила новый пакет мер по выходу из энергетического кризиса, сообщает Das Erste. Его центральным компонентом стал механизм совместных закупок природного газа. В случае отключений электроэнергии страны будут обязаны оказывать поддержку друг другу. Кроме того, Еврокомиссия планирует ввести «динамический ценовой коридор» для сделок на главной европейской газовой бирже TTF. При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в приоритете для ЕС всё ещё остаётся экономия энергии.

Еврокомиссия представила новый пакет мер по снижению цен на энергоносители и обеспечению энергоснабжения в ЕС. Как указала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его центральным компонентом стал механизм совместных закупок природного газа, пишет Das Erste.

Пакет мер содержит правила закупок газа, которые должны начать действовать с весны 2023 года. Цель состоит в том, чтобы усилить рыночную власть ЕС и таким образом добиться более выгодных цен.

В будущем Еврокомиссия предлагает производить централизованный учёт потребностей в газе отдельных стран-членов. После этого, исходя из общего спроса, ЕС будет получать предложения от поставщиков на мировом рынке.

Еврокомиссия планирует обязать энергетические компании закупать не менее 15% от объёма их потребностей при заполнении газохранилищ через механизм совместных закупок. По словам фон дер Ляйен, зачастую самыми дорогими являются как раз последние 10—15%. Обычно эта часть не обеспечивается долгосрочными контрактами. «Государства-члены и энергетические компании должны действовать сообща, а не конкурировать друг с другом», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

В борьбе с ценами на энергоносители Еврокомиссия также работает над новым индексом цен на сжиженный природный газ (СПГ) в качестве дополнения к индексу голландского хаба TTF, на котором основываются многие контракты в ЕС. Однако из-за перебоев с поставками газа из России индекс TTF сильно колеблется. По мнению Брюсселя, он вырос в том числе из-за спекуляций инвесторов и таким образом «искусственно» взвинтил цены.

Для «коррекции цены» для сделок на TTF следует временно ввести «динамический ценовой коридор». Согласно предложению Еврокомиссии, совершение транзакций будет возможно лишь в рамках такого коридора. К марту 2023 года Еврокомиссия хочет создать «вспомогательный» ценовой эталон для TTF.

Брюссель также предлагает предоставить государствам-членам возможность временно ограничивать «второстепенное» потребление газа защищёнными категориями потребителей при определённых условиях. Это относится, например, к частным домохозяйствам или больницам.

По словам фон дер Ляйен, несмотря на все меры по обеспечению энергоснабжения и снижению цен, в приоритете остаётся экономия энергии. Она подчеркнула, что в сентябре потребление газа в ЕС снизилось примерно на 15% относительно среднего пятилетнего значения. Подобные усилия, считает фон дер Ляйен, по-прежнему необходимы каждый месяц. Однако если дело дойдёт до отключений, «механизм солидарности» обяжет государства оказывать взаимную поддержку. «В последние несколько месяцев мы постоянно убеждались в том, что ЕС сильнее всего, когда мы вместе», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия также предложила перераспределить почти €40 млрд из бюджета ЕС, которые предполагалось потратить на повышение благосостояния регионов и сокращение межрегионального экономического разрыва, в том числе на уменьшение нагрузки на компании и граждан. Однако странам ЕС и Европарламенту ещё предстоит договориться об этом. Фон дер Ляйен также отметила, что Еврокомиссия изучает возможность использования дополнительных средств для обеспечения энергетического перехода и предотвращения фрагментации внутреннего рынка ЕС.

Главы государств и правительств рассмотрят предложения Еврокомиссии на саммите ЕС в Брюсселе в четверг и пятницу. Министры энергетики стран должны обсудить проект в следующий вторник, передаёт Das Erste.