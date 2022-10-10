Spiegel: лидер крупнейшей партии Европарламента упрекнул страны ЕС в газовом эгоизме

Лидер Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей партии Европарламента, Манфред Вебер посетовал на то, что страны ЕС действуют разобщённо в борьбе за снижение цен на газ, передаёт Der Spiegel. По его словам, каждая страна самостоятельно «стучит к Катару или ОАЭ» и в результате европейцы «перебивают ставки друг друга», что неизбежно ведёт к общему повышению цен на газ. Вебер призвал сформировать европейское «покупательское сообщество» и в первую очередь начать переговоры о поставках с «друзьями» из Норвегии и США.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП), крупнейшей партии Европарламента, Манфред Вебер посетовал на то, что страны ЕС действуют разобщённо в борьбе за снижение цен на газ, пишет Der Spiegel.

По словам политика, в настоящее время каждая страна «стучит к Катару или Объединённым Арабским Эмиратам». «Таким образом европейцы предлагают всё более высокие цены и перебивают ставки друг друга — это в лучшем случае некстати, — подчеркнул Вебер. — Государства ЕС должны наконец сформировать покупательское сообщество». В последние месяцы Германия также вела переговоры с Катаром и Саудовской Аравией о возможных поставках энергоресурсов.

В случае установления общеевропейского потолка цен на газ ЕС следует в первую очередь «начать переговоры с нашими друзьями из Норвегии, США и других стран», считает Вебер. «ЕС должен предложить долгосрочные контракты, чтобы нынешние цены, в свою очередь, значительно снизились. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления. Необходимо делать больше для экономии энергии», — отметил Вебер.

Кроме того, Вебер также прокомментировал широко обсуждаемый ядерный сценарий развития конфликта на Украине. Запад не должен «давать сбить себя с толку». «Мы должны серьёзно относиться к ядерным угрозам Путина, но они не должны определять наши действия», — заявил Вебер. Вместо этого, считает Вебер, решения, связанные с конфликтом на Украине, должны основываться на фундаментальных принципах, таких как права человека или право государства на самооборону.

В сентябре Путин заявил, что Россия будет использовать все доступные ей средства для защиты своих территорий и граждан. В четверг президент США Джо Байден подчеркнул, что перспектива ядерного «армагеддона» сейчас выше, чем когда-либо со времён Карибского кризиса. Однако в Белом доме не видят признаков того, что Россия приняла решение применить ядерное оружие, передаёт Der Spiegel.