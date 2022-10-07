ZDF: многие страны ЕС усомнились, не забыла ли Германия о европейской солидарности

После вчерашнего саммита Европейского политического сообщества в Праге главы 27 стран сегодня собрались на саммит ЕС — и для канцлера Олафа Шольца это точно не лёгкая прогулка, отмечает корреспондент ZDF. Многие страны критикуют Германию за то, что в последнее время она закупала газ по любой цене, и задаются вопросом, не забыла ли она о европейской солидарности. Сторонники у Шольца тоже есть — однако сейчас он находится под сильным внешнеполитическим давлением.

Прошедший вчера саммит в Праге — абсолютное новшество, потому что 44 европейских государства впервые собрались под названием Европейского политического сообщества. Всё это подогревалось французским президентом Макроном. Они хотели подать знак против России, поэтому речь шла, в первую очередь, о военной спецоперации на Украине и, таким образом, о ситуации с безопасностью — и, соответственно, разумеется, также об энергетическом кризисе. Федеральный канцлер Олаф Шольц при этом стал объектом критики из-за немецких защитных 200 миллиардов. Сегодня в Праге проходит саммит ЕС с 27 главами правительств. На связи с нашей студией Андреас Кюнерт из Праги, где он следит для нас за ходом встречи на высшем уровне. Андреас, что ожидает канцлера на этой сегодняшней встрече?

АНДРЕАС КЮНЕРТ, корреспондент ZDF: Ну, это точно не лёгкая прогулка для Олафа Шольца. Критика единоличных решений Германии, критика двойного избытка энергии в Германии оказалась сильнее, чем ожидали в Берлине. Она исходит от стран Балтии, Польши, Португалии, Испании, Италии, и, на самом деле, эта критика направлена сразу на две вещи. Один упрёк касается 200 миллиардов евро «защитного зонтика» — и тут есть не столь экономически сильные государства, которые опасаются, что и без того экономически сильная Германия проведёт свою экономику и бизнес через этот кризис с помощью такой гигантской суммы немножко за счёт соседних стран и соседних предприятий. Другой упрёк касается немецкой энергетической политики: в прошедшие недели Германия действительно закупала природный газ, по сути, по любой цене. И в этой связи Шольцу сегодня, вероятно, придётся отвечать на вопросы о том, как обстоят дела с европейской солидарностью, о приверженности которой так много заявлялось. Действует ли она только в хорошие времена, или в плохие, всё-таки, тоже?

Как по-твоему, как Шольц будет реагировать на такую массивную критику?

АНДРЕАС КЮНЕРТ: Ему сегодня действительно понадобится помощь, и он её получит. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ещё вчера встал на сторону Германии. Шольц также может надеяться на то, что сегодня его поддержит президент Франции Макрон, потому что Франция наэкономила на совершенно аналогичный «спасательный зонтик». Но, конечно, Шольц в данной ситуации находится перед дилеммой: его будут ругать здесь, на европейском уровне, за что-то, чего от него требуют дома. Потому что в Германии призывы не стали тише — наоборот, они требуют большего. Так что, надо сказать, спустя год после выборов в бундестаг Шольц находится под очень сильным внутриполитическим давлением — а теперь и под очень сильным внешнеполитическим давлением.

Дата выхода в эфир 07 октября 2022 года.