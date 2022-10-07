SRF: соглашение с Германией о газовой взаимопомощи не поможет Швейцарии в кризисной ситуации

Швейцария и ФРГ могут заключить соглашение о газовой солидарности, в рамках которого страны обяжутся помогать друг другу в чрезвычайной ситуации, сообщает SRF. Однако эксперт по энергетике Кристиан Шаффнер отмечает, что не видит смысла в такой договорённости, поскольку Швейцария зависит от поставок из Германии. Кроме того, пока нет уверенности, что соглашение вообще будет заключено.

На фоне сокращения поставок газа в Европу Швейцария намеревалась обезопасить себя от возможной нехватки голубого топлива путём заключения с Германией специального соглашения, пишет SRF. Согласно этому соглашению, в случае чрезвычайной ситуации Швейцария и Германия обязуются помогать друг другу.

«Соглашение дало бы нам определённые гарантии и снизило бы риски. Однако в самом лучшем случае у нас вообще не будет дефицита газа», — приводит издание слова директора объединения швейцарской газовой промышленности Даниэлы Декуртен. При этом директор энергетического научного центра при Швейцарской высшей технической школе Цюриха Кристиан Шаффнер отмечает, что не до конца понимает смысл соглашения по газовой солидарности. Шаффнер подчёркивает, что Швейцария зависит от газовых поставок из Германии: соответственно, если у ФРГ будут проблемы со снабжением, то они автоматически появятся и у Швейцарии. Как отмечает Шаффнер, соглашение не поможет в кризисной ситуации.

При этом сам факт заключения такого соглашения пока неясен, пишет SRF. В швейцарском департаменте окружающей среды, транспорта, энергетики и коммуникаций заявили, что на данный момент неясно, будет ли заключено газовое соглашение с ФРГ.

В качестве альтернативы соглашению можно предложить экономию газа, пишет SRF, ссылаясь на слова Кристиана Шаффнера. Как отмечает издание, в Швейцарии уже начали это делать: в июле и августе 2022 года закупки газа в сравнении с соответствующими месяцами в 2021 году упали на 18% и 22% соответственно. По словам Даниэлы Декуртен, основной массив экономии пришёлся на промышленность: однако Кристиан Шаффнер отмечает, что и у частных домохозяйств есть потенциал к сокращению потребления.